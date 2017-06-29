Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Аватар»?
Какой бюджет у фильма «Аватар»?
29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Аватар» (2009) режиссера Джеймса Кэмерона составил 237 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала практически рекордные 2,787 миллиарда долларов.
Теги:
бюджет фильма
