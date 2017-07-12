Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Волшебник недоучка»?

Почемучка 12 июля 2017 Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Волшебник-недоучка» - из советского фильма «Обыкновенное чудо». Видео:

Теги: песни и музыка из фильмов
Серж Хан 16 декабря 2023, 01:29
В фильме "Обыкновенное чудо" нет песни "Волшебник-недоучка, придурки. Там вообще поёт не Пугачёва, а Анцыферова.
16 декабря 2023, 01:29 Ответить
