Где снят фильм «Я худею»?

Наш ответ:

Действие фильма происходит в Нижнем Новгороде, поэтому большая часть сцен была снята там. Балкон, на котором часто появляется главная героиня со своей подругой, находится в доме номер 3 на набережной Федоровского – это 14-этажный кирпичный дом. Некоторые сцены картины были сняты в Московской области. Например, встреча главной героини с отцом происходила в арт-усадьбе Веретьево, недалеко от города Дубна. Съемочный период был разбит на два этапа: в мае и июне 2017 года Александра Бортич снималась полной, после чего был полуторамесячный перерыв, во время которого актриса перешла на строгое питание и тренировалась семь дней в неделю.