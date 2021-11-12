Где снимали российский фильм «Бабушка легкого поведения»?

Меню
Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, основное действие российской комедийной картины режиссера Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения» (2017) с комиком Александром Реввой в главной роли разворачивается в доме престарелых подмосковного города Митинска. Снимали все эти сцены на территории оздоровительного санатория «Узкое» в Москве. Некогда здесь располагалась усадьба князей Трубецких, а в советский период ее превратили в санаторий Академии наук СССР.

В кадре можно заметить и главный корпус санатория, и прилегающую территорию, и въездные ворота, и даже расположенный напротив «Узкого» Казанский храм.

 

