Где снимали «Отряд самоубийц» (2021)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

После провала первого фильма про команду антигероев руководство студии Warner Bros. сразу задумалось о перезапуске франшизы. Им нужен был режиссер, который смог бы вдохнуть жизнь в многострадальную киновселенную DC, и вскоре они смогли переманить у Marvel Джеймса Ганна. Основные съемки начались 20 сентября 2019 года в студии Pinewood Atlanta в Атланте, штат Джорджия. Художник-постановщик фильма Бет Микл отметила, что Ганн хотел, чтобы фильм был «серым, однообразным и монотонным», пока персонажи не прибудут на Корто Мальтезе, который должен был «взрываться цветом», как Панама и Гавана. Особое вдохновение для цветовой палитры острова Микл черпала в панамском городе Колоне. Ганн рассказал, что в фильме показаны самые большие декорации, когда-либо построенные для студии Warner Bros: Микл построила декорации размером с три футбольных поля за пределами Йотунхейма, где снималась финальная битва.

Еще она придумала локацию «джунгли размером со склад» с бамбуковой клеткой глубиной в два с половиной метра.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет боевик, фантастика
2021, США
7.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
