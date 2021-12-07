Где снимали «Отряд самоубийц» (2021)?

Наш ответ:

После провала первого фильма про команду антигероев руководство студии Warner Bros. сразу задумалось о перезапуске франшизы. Им нужен был режиссер, который смог бы вдохнуть жизнь в многострадальную киновселенную DC, и вскоре они смогли переманить у Marvel Джеймса Ганна. Основные съемки начались 20 сентября 2019 года в студии Pinewood Atlanta в Атланте, штат Джорджия. Художник-постановщик фильма Бет Микл отметила, что Ганн хотел, чтобы фильм был «серым, однообразным и монотонным», пока персонажи не прибудут на Корто Мальтезе, который должен был «взрываться цветом», как Панама и Гавана. Особое вдохновение для цветовой палитры острова Микл черпала в панамском городе Колоне. Ганн рассказал, что в фильме показаны самые большие декорации, когда-либо построенные для студии Warner Bros: Микл построила декорации размером с три футбольных поля за пределами Йотунхейма, где снималась финальная битва.