Где снимали «Неуловимых мстителей»?

Фильм «Неуловимые мстители» был снят в павильонах «Мосфильма» и в Новой Каховке, в Херсонской области Украины, а также на территории Бериславского и Голопристанского районов. Фильм был снят за полгода. Картина стала лидером проката в 1967 году. Фильм посмотрело 54 миллиона зрителей. Продолжение «Новые приключения неуловимых» снимался в Ялте, где съемки вызвали огромный интерес местных жителей и отдыхающих, которые вместо отдыха предпочитали наблюдать за процессом.
Третий фильм трилогии, «Корона Российской империи», признанный худшим, снимался в Одессе.
