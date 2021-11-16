Меню
Где снимали «Неуловимых мстителей»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Неуловимые мстители» был снят в павильонах «Мосфильма» и в Новой Каховке, в Херсонской области Украины, а также на территории Бериславского и Голопристанского районов. Фильм был снят за полгода. Картина стала лидером проката в 1967 году. Фильм посмотрело 54 миллиона зрителей. Продолжение «Новые приключения неуловимых» снимался в Ялте, где съемки вызвали огромный интерес местных жителей и отдыхающих, которые вместо отдыха предпочитали наблюдать за процессом.

Третий фильм трилогии, «Корона Российской империи», признанный худшим, снимался в Одессе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Неуловимые мстители
Неуловимые мстители боевик, семейный, приключения
1966, СССР
7.0
