Где снимали «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»?

Наш ответ:

Съемки четвертой части франшизы «Миссия невыполнима» проходили с октября 2010 года по 19 марта 2011 года. Фильм снимался в Будапеште, Мумбаи, Праге, Москве, Ванкувере, Бангалоре, Ченнаи и Дубае – то есть во всех локациях, где идет действие по сюжету. Хотя в эпизоде подъема на небоскреб кажется, что у Тома Круза не было страховки, на самом деле он был надежно прикреплен к Бурдж-Халифе с помощью тросов: создатели провели цифровое стирание кабелей во время постпродакшена. Многие интерьерные сцены были сняты на студии в Ванкувере, включая ключевую сцену в специальном вагоне поезда МВФ и финальную драку между Хантом и Хендриксом на автостоянке в Мумбаи – она была построена на шестимесячный срок только ради съемок.