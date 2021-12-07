Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»?

Где снимали «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки четвертой части франшизы «Миссия невыполнима» проходили с октября 2010 года по 19 марта 2011 года. Фильм снимался в Будапеште, Мумбаи, Праге, Москве, Ванкувере, Бангалоре, Ченнаи и Дубае – то есть во всех локациях, где идет действие по сюжету. Хотя в эпизоде подъема на небоскреб кажется, что у Тома Круза не было страховки, на самом деле он был надежно прикреплен к Бурдж-Халифе с помощью тросов: создатели провели цифровое стирание кабелей во время постпродакшена. Многие интерьерные сцены были сняты на студии в Ванкувере, включая ключевую сцену в специальном вагоне поезда МВФ и финальную драку между Хантом и Хендриксом на автостоянке в Мумбаи – она была построена на шестимесячный срок только ради съемок.

Открывающие фильм сцены побега из московской тюрьмы были сняты на месте в настоящей бывшей тюрьме недалеко от Праги.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше