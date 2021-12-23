Где снимали гостиницу в фильме «Чародеи»?

Наш ответ:

Многие сцены из фильма «Чародеи» были сняты на территории гостиничного комплекса «Суздаль», расположенного – правильно! – в городе Суздале. Например, в ресторане гостиницы проходили съемки финального поцелуя Аленушки и Иванушки, с помощью которого девушке удалось освободиться от злых чар. Также на крыше туркомплекса восседал верхом на деревянном коне Сатанеев. Исполнитель этой роли Валентин Гафт не рискнул подняться на почти тридцатиметровую высоту, поэтому специально для него был создан низкий макет с головой коня. На нем актер и снимался, а затем с помощью монтажа его «отправили» на настоящую крышу.