Где снимали фильм «Легенда № 17»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Легенда № 17» снимался в течение 74 дней. Все сцены в Испании были сняты за четыре дня. Тренировки в Москве, где Тарасов впервые замечает Харламова, снимались во Дворце спорта и культуры белорусского города Новополоцка. Эпизоды спортивных событий с Олегом Меньшиковым в роли Анатолия Тарасова снимались в московском дворце спорта «Крылья Советов» в Сетуни. Съемки матча сборных СССР и Канады проходили в спортивном комплексе «Минск-Арена», который был построена по чертежам спортивной арены «Монреаль-Форум», где проходил исторический матч 1972 года.

Здания аэропорта в фильме «сыграл» Московский городской дворец детского творчества на Воробьевых горах, а матчи хоккейного турнира Олимпийских игр 1972 года снимали на ледовой арене спорткомплекса «Бобруйск-Арена».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Данила Козловский
Данила Козловский
Danila Kozlovsky
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Oleg Menshikov
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Александр Лобанов
Aleksandr Lobanov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Легенда №17
Легенда №17 биография, спорт
2012, Россия
7.0
