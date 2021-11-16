Где снимали фильм «Легенда № 17»?

Наш ответ:

Фильм «Легенда № 17» снимался в течение 74 дней. Все сцены в Испании были сняты за четыре дня. Тренировки в Москве, где Тарасов впервые замечает Харламова, снимались во Дворце спорта и культуры белорусского города Новополоцка. Эпизоды спортивных событий с Олегом Меньшиковым в роли Анатолия Тарасова снимались в московском дворце спорта «Крылья Советов» в Сетуни. Съемки матча сборных СССР и Канады проходили в спортивном комплексе «Минск-Арена», который был построена по чертежам спортивной арены «Монреаль-Форум», где проходил исторический матч 1972 года.