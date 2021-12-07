Где снимали фильм «Формула любви»?

Музыкальный фильм Марка Захарова снимали в Московской области. Натурные сцены в церкви и у реки были сняты в Ступинском районе, в селе Авдотьино. Основной съемочной локацией стала старинная усадьба Ляхово (городской округ Домодедово), некогда принадлежавшая представителям российского дворянства. Интересно, что это имение не раз появлялось в отечественных фильмах – помимо «Формулы любви», на его территории снимали драму «Моя жизнь» (1972), комедию «Проделки в старинном духе» (1986), фантасмагорию «Сны» (1993).
К сожалению, в настоящее время усадьба Ляхово находится в упадке – исторический памятник требует серьезной реконструкции.
