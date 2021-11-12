Где снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

Наш ответ:

Фильм "Бриллиантовая рука" снимался в нескольких странах и городах, многие из которых стали культовыми благодаря этому фильму.

Вот список ключевых мест, где проходили съемки известных сцен в фильме "Бриллиантовая рука"

Стамбул (Баку)

Восточный колорит Баку был использован для воспроизведения Стамбула в фильме. Исторические улицы и здания Ичери-шехера, такие как Девичья башня, Дворец ширваншахов и Джума-мечеть, стали фоном для сцен с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым. Для достоверности на время съемок в городе развесили вывески на различных языках.

Улица Кичик Гала (Ичери-шехер, Баку)

Эта улица стала известной после съемок ключевой сцены, когда контрабандисты ошибаются и гипсуют руку Семену Горбункову вместо Геши Козодоева. Место привлекает множество туристов, и именно здесь произошла одна из самых смешных ошибок фильма.

Дом Горбунковых

Адрес дома Горбунковых в фильме — «город Черноморск, улица Морская, дом 21». Однако реальное месторасположение — улица Донская в Сочи, а квартиры снимались в павильонах «Мосфильма».

Набережная Сочи

Здесь снимались сцены с теплоходом «Михаил Светлов», на котором Горбунков и Козодоев познакомились. Морской вокзал Сочи стал местом проводов героя Юрия Никулина, а на месте «Михаила Светлова» снимались два корабля — «Россия» и «Победа».

Место рыбалки (Туапсе, Черное море)

Для сцены рыбалки, где контрабандисты пытаются оглушить Горбункова, съемочная группа отправилась в Туапсе. Несмотря на это, сама операция проводилась на скале Киселева. Конец сцены был снят на Суджукской косе в Новороссийске.

Ресторан «Плакучая ива»

Ресторан, где Лелик и Геша проводят операцию «Дичь», на самом деле не существовал.

Для съемок была использована декорация в павильонах «Мосфильма», созданная художниками-постановщиками.

Гостиница «Атлантика»

В реальности гостиница с таким названием не существовала. Съемки этой сцены проходили в гостинице «Горизонт» в Адлере, где остановилась съемочная группа. Это здание было позже снесено.

Темный переход (Москва, Парк Горького)

В Москве снималась сцена в темном переходе, где колоритный персонаж спрашивает Горбункова: «Папаша, огоньку не найдется?» Этот переход располагался у Парка Горького со стороны Ленинского проспекта.

Универмаг на Комсомольском проспекте (Москва)

В универмаге снималась сцена, где Семен Семенович ищет халат с перламутровыми пуговицами и встречает Анну Сергеевну.

Пустырь в Кунцево (Москва)

На пустыре в Кунцево, где проходит субботник, Шеф находит коробку с драгоценностями, что запускает весь водоворот событий фильма.

Таким образом, «Бриллиантовая рука» использовала множество разнообразных локаций, от исторических улиц и пляжей до павильонов, создавая атмосферу, которая надолго осталась в памяти зрителей.