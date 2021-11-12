Где снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

Фильм "Бриллиантовая рука" снимался в нескольких странах и городах, многие из которых стали культовыми благодаря этому фильму.
Восточный колорит Баку был использован для воспроизведения Стамбула в фильме. Исторические улицы и здания Ичери-шехера, такие как Девичья башня, Дворец ширваншахов и Джума-мечеть, стали фоном для сцен с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым. Для достоверности на время съемок в городе развесили вывески на различных языках.
Эта улица стала известной после съемок ключевой сцены, когда контрабандисты ошибаются и гипсуют руку Семену Горбункову вместо Геши Козодоева. Место привлекает множество туристов, и именно здесь произошла одна из самых смешных ошибок фильма.
Адрес дома Горбунковых в фильме — «город Черноморск, улица Морская, дом 21». Однако реальное месторасположение — улица Донская в Сочи, а квартиры снимались в павильонах «Мосфильма».
Здесь снимались сцены с теплоходом «Михаил Светлов», на котором Горбунков и Козодоев познакомились. Морской вокзал Сочи стал местом проводов героя Юрия Никулина, а на месте «Михаила Светлова» снимались два корабля — «Россия» и «Победа».
Для сцены рыбалки, где контрабандисты пытаются оглушить Горбункова, съемочная группа отправилась в Туапсе. Несмотря на это, сама операция проводилась на скале Киселева. Конец сцены был снят на Суджукской косе в Новороссийске.
Ресторан, где Лелик и Геша проводят операцию «Дичь», на самом деле не существовал.
Для съемок была использована декорация в павильонах «Мосфильма», созданная художниками-постановщиками.
В реальности гостиница с таким названием не существовала. Съемки этой сцены проходили в гостинице «Горизонт» в Адлере, где остановилась съемочная группа. Это здание было позже снесено.
В Москве снималась сцена в темном переходе, где колоритный персонаж спрашивает Горбункова: «Папаша, огоньку не найдется?» Этот переход располагался у Парка Горького со стороны Ленинского проспекта.
В универмаге снималась сцена, где Семен Семенович ищет халат с перламутровыми пуговицами и встречает Анну Сергеевну.
На пустыре в Кунцево, где проходит субботник, Шеф находит коробку с драгоценностями, что запускает весь водоворот событий фильма.
Таким образом, «Бриллиантовая рука» использовала множество разнообразных локаций, от исторических улиц и пляжей до павильонов, создавая атмосферу, которая надолго осталась в памяти зрителей.
«Городская» часть ленты, действие которой происходит в вымышленном городе Черноморске, снималась в помещениях «Мосфильма», в Подмосковье и на побережье Черного моря в Сочи, Адлере и в окрестностях Туапсе.
