Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

Где снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

Олег Скрынько 12 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм "Бриллиантовая рука" снимался в нескольких странах и городах, многие из которых стали культовыми благодаря этому фильму.

Вот список ключевых мест, где проходили съемки известных сцен в фильме "Бриллиантовая рука"

  • Стамбул (Баку)

Восточный колорит Баку был использован для воспроизведения Стамбула в фильме. Исторические улицы и здания Ичери-шехера, такие как Девичья башня, Дворец ширваншахов и Джума-мечеть, стали фоном для сцен с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым. Для достоверности на время съемок в городе развесили вывески на различных языках.

  • Улица Кичик Гала (Ичери-шехер, Баку)

Эта улица стала известной после съемок ключевой сцены, когда контрабандисты ошибаются и гипсуют руку Семену Горбункову вместо Геши Козодоева. Место привлекает множество туристов, и именно здесь произошла одна из самых смешных ошибок фильма.

  • Дом Горбунковых

Адрес дома Горбунковых в фильме — «город Черноморск, улица Морская, дом 21». Однако реальное месторасположение — улица Донская в Сочи, а квартиры снимались в павильонах «Мосфильма».

  • Набережная Сочи

Здесь снимались сцены с теплоходом «Михаил Светлов», на котором Горбунков и Козодоев познакомились. Морской вокзал Сочи стал местом проводов героя Юрия Никулина, а на месте «Михаила Светлова» снимались два корабля — «Россия» и «Победа».

  • Место рыбалки (Туапсе, Черное море)

Для сцены рыбалки, где контрабандисты пытаются оглушить Горбункова, съемочная группа отправилась в Туапсе. Несмотря на это, сама операция проводилась на скале Киселева. Конец сцены был снят на Суджукской косе в Новороссийске.

  • Ресторан «Плакучая ива»

Ресторан, где Лелик и Геша проводят операцию «Дичь», на самом деле не существовал.

Для съемок была использована декорация в павильонах «Мосфильма», созданная художниками-постановщиками.

  • Гостиница «Атлантика»

В реальности гостиница с таким названием не существовала. Съемки этой сцены проходили в гостинице «Горизонт» в Адлере, где остановилась съемочная группа. Это здание было позже снесено.

  • Темный переход (Москва, Парк Горького)

В Москве снималась сцена в темном переходе, где колоритный персонаж спрашивает Горбункова: «Папаша, огоньку не найдется?» Этот переход располагался у Парка Горького со стороны Ленинского проспекта.

  • Универмаг на Комсомольском проспекте (Москва)

В универмаге снималась сцена, где Семен Семенович ищет халат с перламутровыми пуговицами и встречает Анну Сергеевну.

  • Пустырь в Кунцево (Москва)

На пустыре в Кунцево, где проходит субботник, Шеф находит коробку с драгоценностями, что запускает весь водоворот событий фильма.

Таким образом, «Бриллиантовая рука» использовала множество разнообразных локаций, от исторических улиц и пляжей до павильонов, создавая атмосферу, которая надолго осталась в памяти зрителей.

«Городская» часть ленты, действие которой происходит в вымышленном городе Черноморске, снималась в помещениях «Мосфильма», в Подмосковье и на побережье Черного моря в Сочи, Адлере и в окрестностях Туапсе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше