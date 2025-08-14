Кто снимался в фильме «Затащи меня в Ад»?

«Затащи меня в Ад» — фильм ужасов, снятый известным американским режиссером Сэмом Рэйми. Широкой аудитории постановщик известен благодаря трилогиям «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук».
Синопсис гласит:
Кристина Браун живёт в Лос-Анджелесе и работает в кредитном отделе банка. У неё есть любящий и обаятельный бойфренд, профессор Клэй Далтон, и жизнь кажется почти идеальной, пока в банк не приходит пожилая цыганка с просьбой о переносе платежа по ипотеке. Кристина, желая добиться повышения, отказывает женщине, и та в ответ накладывает на неё проклятие, превращая спокойную жизнь девушки в настоящий кошмар.
Элисон Ломан — Кристин Браун, главная героиня
Джастин Лонг — Клэй Далтон, её парень
Лорна Рейвер — Сильвия Гануш, цыганка
Дэвид Пеймер — Джим Джекс, начальник Кристин
Адриана Барраса — Шан Сан Дина, опытный медиум
Дилип Рао — Рам Джас, молодой экстрасенс
Молли Чик — Труди Далтон, мать Клэя
