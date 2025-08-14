Меню
Кто снимался в фильме «Затащи меня в Ад»?

Кто снимался в фильме «Затащи меня в Ад»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Затащи меня в Ад» — фильм ужасов, снятый известным американским режиссером Сэмом Рэйми. Широкой аудитории постановщик известен благодаря трилогиям «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук».

Синопсис гласит:

Кристина Браун живёт в Лос-Анджелесе и работает в кредитном отделе банка. У неё есть любящий и обаятельный бойфренд, профессор Клэй Далтон, и жизнь кажется почти идеальной, пока в банк не приходит пожилая цыганка с просьбой о переносе платежа по ипотеке. Кристина, желая добиться повышения, отказывает женщине, и та в ответ накладывает на неё проклятие, превращая спокойную жизнь девушки в настоящий кошмар.

Кто снимался в фильме «Затащи меня в Ад»

Элисон Ломан — Кристин Браун, главная героиня
Джастин Лонг — Клэй Далтон, её парень
Лорна Рейвер — Сильвия Гануш, цыганка
Дэвид Пеймер — Джим Джекс, начальник Кристин
Адриана Барраса — Шан Сан Дина, опытный медиум
Дилип Рао — Рам Джас, молодой экстрасенс
Молли Чик — Труди Далтон, мать Клэя

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Затащи меня в ад
Затащи меня в ад триллер, ужасы
2009, США
7.0
