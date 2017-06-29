Меню
Кто снимался в фильме «Крепкий орешек»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Крепкий орешек» (1988) стал культовым боевиком, положившим начало успешной франшизе и утвердившим Брюса Уиллиса как звезду Голливуда. Основанный на романе Родерика Торпа «Ничто не вечно», фильм до сих пор восхищает зрителей своей напряжённой атмосферой, мастерским сочетанием экшена и юмора, а также неподражаемыми персонажами.

Сюжет фильма

История разворачивается в канун Рождества, когда офицер полиции Нью-Йорка Джон Макклейн (Брюс Уиллис) приезжает в Лос-Анджелес, чтобы восстановить отношения с женой. Но его визит превращается в смертельно опасное приключение, когда террористы во главе с Гансом Грубером (Алан Рикман) захватывают небоскрёб Nakatomi Plaza. Макклейн, оказавшись единственным свободным человеком в здании, вступает в неравную схватку с преступниками.

Актёрский состав "Крепкого орешка"

Каст фильма сочетает выдающихся актёров, которые внесли свой вклад в уникальность персонажей:

  • Брюс Уиллис (Джон Макклейн): Эта роль стала для Уиллиса поворотной, утвердив его статус героя боевиков.

Он называл Джона Макклейна своей любимой ролью.

 

  • Алан Рикман (Ганс Грубер): Голливудский дебют Рикмана в возрасте 41 года.

Его изысканный, харизматичный антагонист считается одним из лучших злодеев в истории кино.

  • Бонни Беделиа (Холли Дженеро): Жена Макклейна, которая показана сильным и решительным персонажем.

По словам актрисы, во время съёмок она подружилась с Аланом Рикманом.

  • Александр Годунов (Карл): Советский актёр в роли беспощадного террориста.

Его игра добавила фильму ещё больше напряжённости.

  • Реджиналд Вел Джонсон (Ал Пауэлл): Сержант полиции, который становится союзником Макклейна через рацию.

Также в фильме снялись Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер и другие.

Интересные факты

  • Нерепетированная сцена: Первая встреча Макклейна и Грубера не репетировалась заранее, чтобы создать эффект импровизации и напряжения.
  • Ганс Грубер: Изначально Алан Рикман сомневался, сможет ли его персонаж впечатлить американскую аудиторию, но успех фильма доказал обратное.
  • Кастинг террористов: Из 12 актёров, сыгравших террористов, только двое были немцами. Большинство актёров выбирали за их рост и грозную внешность.
  • Связь с Германией: Брюс Уиллис, родившийся в Германии, оказался «немецким» больше, чем его противники в фильме.
  • Рождественская реклама: В 2020 году Уиллис, Джильярд и Уайт вновь сыграли своих персонажей в рекламном ролике аккумуляторов.

Влияние и наследие

Фильм "Крепкий орешек" стал эталоном жанра «один против всех», вдохновив множество последователей. Его нестандартный герой, Джон Макклейн, стал символом уязвимости и находчивости, а фраза «Yippee-ki-yay, motherf**er» вошла в поп-культуру. «Крепкий орешек» остаётся не только любимым боевиком, но и своеобразной рождественской традицией для многих зрителей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Алан Рикман
Алан Рикман
Alan Rickman
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
Александр Годунов
Alexander Godunov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крепкий орешек
Крепкий орешек триллер, криминал, боевик
1988, США
8.0
