Кто снимался в фильме «Крепкий орешек»?

Фильм «Крепкий орешек» (1988) стал культовым боевиком, положившим начало успешной франшизе и утвердившим Брюса Уиллиса как звезду Голливуда. Основанный на романе Родерика Торпа «Ничто не вечно», фильм до сих пор восхищает зрителей своей напряжённой атмосферой, мастерским сочетанием экшена и юмора, а также неподражаемыми персонажами.
История разворачивается в канун Рождества, когда офицер полиции Нью-Йорка Джон Макклейн (Брюс Уиллис) приезжает в Лос-Анджелес, чтобы восстановить отношения с женой. Но его визит превращается в смертельно опасное приключение, когда террористы во главе с Гансом Грубером (Алан Рикман) захватывают небоскрёб Nakatomi Plaza. Макклейн, оказавшись единственным свободным человеком в здании, вступает в неравную схватку с преступниками.
Каст фильма сочетает выдающихся актёров, которые внесли свой вклад в уникальность персонажей:
Он называл Джона Макклейна своей любимой ролью.
Его изысканный, харизматичный антагонист считается одним из лучших злодеев в истории кино.
По словам актрисы, во время съёмок она подружилась с Аланом Рикманом.
Его игра добавила фильму ещё больше напряжённости.
Также в фильме снялись Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер и другие.
Фильм "Крепкий орешек" стал эталоном жанра «один против всех», вдохновив множество последователей. Его нестандартный герой, Джон Макклейн, стал символом уязвимости и находчивости, а фраза «Yippee-ki-yay, motherf**er» вошла в поп-культуру. «Крепкий орешек» остаётся не только любимым боевиком, но и своеобразной рождественской традицией для многих зрителей.
