Кто снимался в фильме «31: Праздник смерти»?

Олег Скрынько 13 августа 2025 Дата обновления: 13 августа 2025
Наш ответ:

«31: Праздник смерти» — культовый американский слэшер, вышедший на экраны в 2016 году.

Сюжет следующий:

Пятеро людей похищены всего за пять дней до Хэллоуина и оказываются в созданном человеком аду. Им предстоит участвовать в смертельно опасной игре на выживание под названием «31».

В хорроре Робa Зомби «31: Праздник смерти» собралась команда актёров, хорошо знакомых поклонникам жанра:

Как создавался фильм

О планах снять фильм 31 впервые объявили в мае 2014 года с помощью тизер-постера. Сразу появились слухи, что картина станет продолжением «Дом 1000 трупов» или будет связана с персонажем капитана Сполдинга, серийным убийцей Джоном Уэйном или серией «Хэллоуин». Роб Зомби опроверг эти предположения, заявив, что фильм будет полностью оригинальной историей, не связанной с предыдущими работами, а название 31 отсылает к Хэллоуину.

Для частичного финансирования Зомби решил обратиться к краудфандингу, отметив, что изменения в киноиндустрии делают такой способ необходимым для реализации нестандартных проектов. Идею фильма он придумал после прочтения статистики, что Хэллоуин — день, когда чаще всего пропадают люди, что стало отличной отправной точкой для хоррора. Съёмки проходили с марта по апрель 2015 года.

