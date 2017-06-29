Меню
Кто озвучивал Незнайку?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В советском мультфильме 1977 года «Незнайка в Солнечном городе» самого Незнайку озвучивала Бронислава Захарова. В российском мультфильме «Незнайка на Луне», вышедшем в 1997 году, голос главному герою подарила Венера Рахимова.
Теги: озвучка и дубляж
