Кто озвучивал Незнайку?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В советском мультфильме 1977 года «Незнайка в Солнечном городе» самого Незнайку озвучивала Бронислава Захарова. В российском мультфильме «Незнайка на Луне», вышедшем в 1997 году, голос главному герою подарила Венера Рахимова.
Теги:
озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском?
Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском?
Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском?
Кто дублировал «Графа Монте Кристо»?
Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?
