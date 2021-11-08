Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском языке?

Большую часть персонажей, сыгранных Брэдом Питтом, на русском языке озвучил и продолжает озвучивать актер Всеволод Кузнецов. Впервые он озвучил персонажа Питта в 1998 году, это был Джо Блэк, главный герой фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Есть знаковые роли Питта, озвученные не Кузнецовым. Так, Александр Матвеев дублировал Питта в фильме «Семь», Петр Семак – в «Бойцовском клубе». В фильме «Бесславные ублюдки» Питта озвучил Владимир Зайцев, который впоследствии критически отзывался о собственной работе.
В картине «Троя» и «Война миров Z» сыгранных Питтом героев дублировал Юрий Деркач.
