Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском языке?

Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском языке?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Большую часть персонажей, сыгранных Брэдом Питтом, на русском языке озвучил и продолжает озвучивать актер Всеволод Кузнецов. Впервые он озвучил персонажа Питта в 1998 году, это был Джо Блэк, главный герой фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Есть знаковые роли Питта, озвученные не Кузнецовым. Так, Александр Матвеев дублировал Питта в фильме «Семь», Петр Семак – в «Бойцовском клубе». В фильме «Бесславные ублюдки» Питта озвучил Владимир Зайцев, который впоследствии критически отзывался о собственной работе.

В картине «Троя» и «Война миров Z» сыгранных Питтом героев дублировал Юрий Деркач.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Брэд Питт
Брэд Питт
Brad Pitt
Всеволод Кузнецов
Vsevolod Kuznetsov
Александр Матвеев
Петр Семак
Петр Семак
Pyotr Semak
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Юрий Деркач
Yury Derkach

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Война миров Z
Война миров Z фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
7.0
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Троя
Троя исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
7.0
Бойцовский клуб
Бойцовский клуб триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.0
Знакомьтесь, Джо Блэк
Знакомьтесь, Джо Блэк мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.0
