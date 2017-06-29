Кто исполняет роли в фильме «Один дома 3»?

Наш ответ:

«Один дома 3» — американская семейная комедия 1997 года, созданная под руководством Джона Хьюза, который выступил автором сценария, продюсером и вдохновителем персонажей, знакомых зрителям по предыдущим частям. Постановщиком картины стал Раджа Госнелл, для которого этот проект стал дебютом в режиссуре. Третья лента серии кардинально отличается от двух первых: здесь задействованы новые герои, а история не связана с прежними событиями. В центре сюжета — восьмилетний мальчик, вынужденный противостоять международной преступной банде, связанной с террористической организацией. Это первая часть франшизы, где события разворачиваются после Рождества и практически не затрагивают праздничную тематику.

Актёры и их роли в фильме «Один дома 3»

Алекс Д. Линц — Алекс Прюит, главный герой.

На счету юного актёра участие в 34 фильмах и сериалах. Линц начал сниматься в детстве, появляясь в таких проектах, как «Шаг за шагом», «Чужой билет» и «Джек и Бобби». Его голосом говорит Арнольд в мультфильме «Эй, Арнольд!» и юный Тарзан в анимационной ленте «Тарзан».

Олек Крупа — Питер Бопре, один из преступников.

Если в первых двух частях «Один дома» действовал дуэт бандитов, то в третьей картине их число увеличилось до четырёх. Роль одного из них исполнил Олек Крупа, которому на момент съёмок было 66 лет.

Риа Килстедт — Элис Риббонс, единственная женщина в банде.

На момент участия в фильме актрисе исполнилось 27 лет. Килстедт обрела известность ещё до выхода «Один дома 3», сыграв в сериале «Подводная Одиссея» (1993).

Дэвид Торнтон — Эрл Ангер, второй преступник, охотящийся за машинкой Алекса.

Карьера Торнтона началась с небольших сериалов, которые остались незамеченными за пределами США.

Ленни фон Долен — Бёртон Джерниган, ещё один участник банды.

Актёр знаком любителям мелодрам, поскольку такие фильмы преобладают в его обширной фильмографии, насчитывающей около 65 работ.

Второстепенные роли и актеры:

Хэвиланд Моррис в роли Карен Прюит;

Кевин Килнер как Джек Прюит;

Мэриэн Селдес — миссис Хесс;

Сет Смит — Стэн Прюит, брат Алекса;

Скарлетт Йоханссон — Молли Прюит, сестра Алекса;

Кристофер Карри — агент Стаки;

Бакстер Харрис — капитан полиции;

Джеймс Саито — лидер банды;

Нил Флинн — полицейский.

Коммерческий успех и отзывы

Согласно данным Box Office Mojo, бюджет фильма составил 32 миллиона долларов, что сделало его самым дорогостоящим проектом в серии. Однако в прокате «Один дома 3» показал себя скромно, собрав всего 79,1 миллиона долларов по всему миру, из которых 30,9 миллиона — на родине. В первый уикенд фильм заработал 5,1 миллиона долларов.

Картина вызвала смешанные отклики у зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет лишь 32% положительных отзывов по результатам анализа 25 рецензий, средняя оценка — 4,5 из 10. Аудитория CinemaScore оценила его чуть выше, присудив рейтинг «B+».