Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто исполняет роли в фильме «Один дома 3»?

Кто исполняет роли в фильме «Один дома 3»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Один дома 3» — американская семейная комедия 1997 года, созданная под руководством Джона Хьюза, который выступил автором сценария, продюсером и вдохновителем персонажей, знакомых зрителям по предыдущим частям. Постановщиком картины стал Раджа Госнелл, для которого этот проект стал дебютом в режиссуре. Третья лента серии кардинально отличается от двух первых: здесь задействованы новые герои, а история не связана с прежними событиями. В центре сюжета — восьмилетний мальчик, вынужденный противостоять международной преступной банде, связанной с террористической организацией. Это первая часть франшизы, где события разворачиваются после Рождества и практически не затрагивают праздничную тематику.

Актёры и их роли в фильме «Один дома 3»

  • Алекс Д. Линц — Алекс Прюит, главный герой.

На счету юного актёра участие в 34 фильмах и сериалах. Линц начал сниматься в детстве, появляясь в таких проектах, как «Шаг за шагом», «Чужой билет» и «Джек и Бобби». Его голосом говорит Арнольд в мультфильме «Эй, Арнольд!» и юный Тарзан в анимационной ленте «Тарзан».

  • Олек Крупа — Питер Бопре, один из преступников.

Если в первых двух частях «Один дома» действовал дуэт бандитов, то в третьей картине их число увеличилось до четырёх. Роль одного из них исполнил Олек Крупа, которому на момент съёмок было 66 лет.

  • Риа Килстедт — Элис Риббонс, единственная женщина в банде.

На момент участия в фильме актрисе исполнилось 27 лет. Килстедт обрела известность ещё до выхода «Один дома 3», сыграв в сериале «Подводная Одиссея» (1993).

  • Дэвид Торнтон — Эрл Ангер, второй преступник, охотящийся за машинкой Алекса.

Карьера Торнтона началась с небольших сериалов, которые остались незамеченными за пределами США.

  • Ленни фон Долен — Бёртон Джерниган, ещё один участник банды.

Актёр знаком любителям мелодрам, поскольку такие фильмы преобладают в его обширной фильмографии, насчитывающей около 65 работ.

Второстепенные роли и актеры:

  • Хэвиланд Моррис в роли Карен Прюит;
  • Кевин Килнер как Джек Прюит;
  • Мэриэн Селдес — миссис Хесс;
  • Сет Смит — Стэн Прюит, брат Алекса;
  • Скарлетт Йоханссон — Молли Прюит, сестра Алекса;
  • Кристофер Карри — агент Стаки;
  • Бакстер Харрис — капитан полиции;
  • Джеймс Саито — лидер банды;
  • Нил Флинн — полицейский.

Коммерческий успех и отзывы

Согласно данным Box Office Mojo, бюджет фильма составил 32 миллиона долларов, что сделало его самым дорогостоящим проектом в серии. Однако в прокате «Один дома 3» показал себя скромно, собрав всего 79,1 миллиона долларов по всему миру, из которых 30,9 миллиона — на родине. В первый уикенд фильм заработал 5,1 миллиона долларов.
Картина вызвала смешанные отклики у зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет лишь 32% положительных отзывов по результатам анализа 25 рецензий, средняя оценка — 4,5 из 10. Аудитория CinemaScore оценила его чуть выше, присудив рейтинг «B+».

Теги: Кто играл роль? один дома 3
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон
David Thornton
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Алекс Д. Линц
Олек Крупа
Олек Крупа
Olek Krupa
Риа Килстедт
Риа Килстедт
Rya Kihlstedt
Ленни Фон Долен
Lenny Von Dohlen
Кевин Килнер
Kevin Kilner
Мэриэн Селдес
Marian Seldes
Сет Смит
Seth Smith
Кристофер Карр
Christopher Curry
Бакстер Харрис
Baxter Harris
Джеймс Саито
Джеймс Саито
James Saito
Нил Флинн
Нил Флинн
Neil Flynn
Джон Хьюз
John Hughes
Раджа Госнелл
Раджа Госнелл
Raja Gosnell

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 3
Один дома 3 криминал, комедия, семейный
1997, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше