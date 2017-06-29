Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Теги
один дома 3
Спроси Киноафишу
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
один дома 3
Кто режиссер фильма «Один дома 3»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
«Один дома 3» — американский семейный комедийный фильм, вышедший в 1997 году, стал третьей частью популярной франшизы, однако полностью отделился от первых двух частей, представив…
Кто исполняет роли в фильме «Один дома 3»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
«Один дома 3» — американская семейная комедия 1997 года, созданная под руководством Джона Хьюза, который выступил автором сценария, продюсером и вдохновителем персонажей, знакомых…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Теги
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667