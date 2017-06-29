Меню
Кто режиссер фильма «Один дома 3»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Один дома 3» — американский семейный комедийный фильм, вышедший в 1997 году, стал третьей частью популярной франшизы, однако полностью отделился от первых двух частей, представив…
Кто исполняет роли в фильме «Один дома 3»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Один дома 3» — американская семейная комедия 1997 года, созданная под руководством Джона Хьюза, который выступил автором сценария, продюсером и вдохновителем персонажей, знакомых…
