Как зовут актеров, которые играли в фильме «Черепашки-ниндзя»?

«Черепашки-ниндзя» — американский супергеройский фильм, вышедший в 2014 году. В этой игровой картине черепашки и учитель Сплинтер были созданы при помощи компьютерной графики и технологии motion capture. Так, Леонардо сыграл Пит Пложек, а озвучил его Джонни Ноксвил. Донателло воплотил Джереми Ховард, Микеланджело — Ноэль Фишер, Рафаэля — Алан Ричсон, Сплинтера — Дэнни Вудберн (motion capture) и Тони Шэлуб (озвучка). Также в актерский состав вошли Меган Фокс (Эйприл О’Нил), Тохору Масамуне (Шреддер), Уилл Арнетт (Верн Фенвик), Уильям Фихтнер (Эрик Сакс), Вупи Голдберг (Бернадетт Томпсон), Мина Нодзи (Караи), Эбби Эллиотт (Тейлор), К. Тодд Фриман (доктор Бакстер Стокман) и другие.
