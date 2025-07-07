Меню
Как зовут актеров, которые играли в фильме «Черепашки-ниндзя»?

Как зовут актеров, которые играли в фильме «Черепашки-ниндзя»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Черепашки-ниндзя» — американский супергеройский фильм, вышедший в 2014 году. В этой игровой картине черепашки и учитель Сплинтер были созданы при помощи компьютерной графики и технологии motion capture. Так, Леонардо сыграл Пит Пложек, а озвучил его Джонни Ноксвил. Донателло воплотил Джереми Ховард, Микеланджело — Ноэль Фишер, Рафаэля — Алан Ричсон, Сплинтера — Дэнни Вудберн (motion capture) и Тони Шэлуб (озвучка). Также в актерский состав вошли Меган Фокс (Эйприл О’Нил), Тохору Масамуне (Шреддер), Уилл Арнетт (Верн Фенвик), Уильям Фихтнер (Эрик Сакс), Вупи Голдберг (Бернадетт Томпсон), Мина Нодзи (Караи), Эбби Эллиотт (Тейлор), К. Тодд Фриман (доктор Бакстер Стокман) и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пит Пложек
Pete Ploszek
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Johnny Knoxville
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Ноэль Фишер
Ноэль Фишер
Noel Fisher
Дэнни Вудберн
Дэнни Вудберн
Danny Woodburn
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
Меган Фокс
Меган Фокс
Megan Fox
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Will Arnett
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Мина Нодзи
Мина Нодзи
Minae Noji
Эбби Эллиотт
Эбби Эллиотт
Abby Elliott

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
6.0
