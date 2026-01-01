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Фильмография
Энтони Боулинг
Anthony Bowling
Киноафиша
Персоны
Энтони Боулинг
Энтони Боулинг
Anthony Bowling
Дата рождения
23 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов
(2023)
8.5
Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение
(2024)
8.5
Пинг-понг
(2014)
Фильмография Энтони Боулинг
7.6
Дракон-горничная госпожи Кобаяши: Одинокий дракон
Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû
приключения, анимация, фэнтези
2025, Япония
8.5
Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение
Solo Leveling: ReAwakening
боевик, приключения, анимация
2024, Япония
Смотреть трейлер
8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов
Black Clover: Sword of the Wizard King
боевик, приключения, анимация, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.8
Непостижимая Ахарэн
комедия, аниме , мелодрама
2022, Япония
8.2
Семья шпиона
аниме , боевик, комедия
2022, Япония
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6.6
Луна, Лайка и Носферату
драма, аниме , фэнтези
2021, Япония
7.2
Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Япония
6.3
Грабитель
боевик, аниме , фэнтези
2020, Япония
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