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Постер мультфильма Чёрный клевер: Меч короля магов
8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов - Трейлер
Киноафиша Фильмы Чёрный клевер: Меч короля магов
8.5

Чёрный клевер: Меч короля магов

, 2023
Black Clover: Sword of the Wizard King
Япония / боевик, приключения, анимация, аниме / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Чёрный клевер: Меч короля магов
8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов - Трейлер
Чёрный клевер: Меч короля магов  Трейлер

В ролях

Гакуто Кадзивара
Asta
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Princia Funnybunny
Toshihiko Seki
Conrad Leto
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Yuno
Кана Юки
Noelle Silva
Брин Априлл
Брин Априлл
Mimosa Vermillion
Брин Априлл
Брин Априлл
Mimosa Vermillion
Тиа Линн Баллард
Bell
Тиа Линн Баллард
Bell
Тиа Линн Баллард
Bell
Тиа Линн Баллард
Bell
Стивен Блум
Стивен Блум
Edward
Режиссер Аятака Танэмура
Сценарист Johnny Onda, Ai Orii, Юки Табата
Композитор Minako Seki
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 июня 2023
Премьера в мире 15 июня 2023
Дата выхода
16 июня 2023 Япония G
Производство Pierrot
Другие названия
Burakku Kurôbâ: Mahôtei no Ken, Black Clover: Sword of the Wizard King, Black Clover: La espada del rey mago, Black Clover: L'épée de l'empereur-mage, Black Clover: A Espada do Rei Feiticeiro, Black Clover: A Espada do Rei Mago, Black Clover: A varázslókirály kardja, Black Clover: L'Epée de l'Empereur-Mage, Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, Black Clover: Mahōtei no Ken, Black Clover: Mahou Tei no Ken, Black Clover: Mahoutei no Ken, Black Clover: Sabia regelui vrăjitor, Black Clover: Sword of the Magic Emperor, Burakku Kurōbā Ma Hōtei Noken, Burakku Kurōbā Mahō Tei No Ken, Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken, Чёрный клевер: Меч короля магов, Чорна конюшина: Меч короля магів, ブラック クローバー まほう てい の けん, ブラッククローバー 魔法帝の剣, ブラッククローバー 魔法帝の剣（まほうていのけん, ブラッククローバーまほうていのけん, まほうていのけん, 魔法帝の剣, 黑色五葉草：魔法帝之劍, 剧场版 黑色四叶草 魔法帝之剑, 黑色五叶草：魔法帝之剑, Black Clover Movie, Black Clover: Mahо̄tei no Ken, Eiga Black Clover: Mahoutei no Ken

Рейтинг мультфильма

8.5
Оцените 19 голосов
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 22 ноября 2024

Трейлеры мультфильма

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Чёрный клевер: Меч короля магов - Трейлер
Чёрный клевер: Меч короля магов Трейлер
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