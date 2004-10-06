«Бэк» — многосерийное музыкальное аниме, повествующее о простом и искреннем парне Юкио Танаке, который большую часть своей жизни мечтает стать музыкантом. Благодаря знакомству с великим гитаристом Рюскэ Минами, главный герой пробивается в мир большого шоу-бизнеса и даже становится участником популярного рок-ансамбля. Танаке заводит настоящих друзей и встречает большую любовь, которая помогает ему стать еще лучше и еще талантливее. «Бэк» — это история о превратностях жизни, испытаниях, помогающих нам, и челленджах, формирующих нашу личность.