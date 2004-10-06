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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Бек
Бек (2004 - 2005) Beck: Mongolian Chop Squad
Год выпуска 2004
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность 10 часов 50 минут
О чем сериал

«Бэк» — многосерийное музыкальное аниме, повествующее о простом и искреннем парне Юкио Танаке, который большую часть своей жизни мечтает стать музыкантом. Благодаря знакомству с великим гитаристом Рюскэ Минами, главный герой пробивается в мир большого шоу-бизнеса и даже становится участником популярного рок-ансамбля. Танаке заводит настоящих друзей и встречает большую любовь, которая помогает ему стать еще лучше и еще талантливее. «Бэк» — это история о превратностях жизни, испытаниях, помогающих нам, и челленджах, формирующих нашу личность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даисукэ Намикава Yukio Tanaka
Kenji Nojima Yoshiyuki Taira
Miho Saiki Maho Minami
Miho Saiki
Толизин Джаффе
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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