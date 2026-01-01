Дракон-горничная госпожи Кобаяши: Одинокий дракон

, 2025
Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû
Япония / приключения, анимация, фэнтези / 18+
Мирная жизнь мисс Кобаяши, Тору, Канны и Ируру рушится, когда отец Канны, Кимун Камуи — предводитель Сил Хаоса — прибывает и заставляет её вернуться в Мир Драконов, чтобы исправить ошибку прошлого. Назревает война между Хаосом и Гармонией, и Канна должна найти способ объединить два мира, но она разрывается между преданностью друзьям и требованиями отца. Однако мисс Кобаяши отказывается её отпускать и пытается восстановить разорванную связь между Канной и Кимуем. Пока драконы сражаются, Ируру обнаруживает некую скрытую силу, манипулирующую войной. Смогут ли они остановить войну, прежде чем она поглотит оба мира?

AmaLee
Энтони Боулинг
Kimmie Britt
Jacob Browning
Ниа Селеста
Леа Кларк
Режиссер Тацуя Исихара
Сценарист Юка Ямада, Мадлен Моррис, Coolkyoushinja
Композитор Масуми Ито
Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $1 332 039
Производство Kyoto Animation
Другие названия
Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû, Miss Kobayashi's Dragon Maid: A Lonely Dragon Wants to Be Loved, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Samishigariya no Ryū, Hầu Gái Rồng Nhà Kobayashi: Rồng Cô Đơn Muốn Được Yêu Thương, Miss Kobayashi's Dragon Maid: Ein einsamer Drache sehnt sich nach Liebe, Miss Kobayashi's Dragon Maid: une dragonne en manque d'amour, 小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜, 小林家的龙丫头：怕寂寞的龙, 電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍

7.6
7.5 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

