Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû
Япония / приключения, анимация, фэнтези / 18+
Мирная жизнь мисс Кобаяши, Тору, Канны и Ируру рушится, когда отец Канны, Кимун Камуи — предводитель Сил Хаоса — прибывает и заставляет её вернуться в Мир Драконов, чтобы исправить ошибку прошлого. Назревает война между Хаосом и Гармонией, и Канна должна найти способ объединить два мира, но она разрывается между преданностью друзьям и требованиями отца. Однако мисс Кобаяши отказывается её отпускать и пытается восстановить разорванную связь между Канной и Кимуем. Пока драконы сражаются, Ируру обнаруживает некую скрытую силу, манипулирующую войной. Смогут ли они остановить войну, прежде чем она поглотит оба мира?
Kobayashi-san Chi no Meidoragon Samishigariya no Ryû, Miss Kobayashi's Dragon Maid: A Lonely Dragon Wants to Be Loved, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Samishigariya no Ryū, Hầu Gái Rồng Nhà Kobayashi: Rồng Cô Đơn Muốn Được Yêu Thương, Miss Kobayashi's Dragon Maid: Ein einsamer Drache sehnt sich nach Liebe, Miss Kobayashi's Dragon Maid: une dragonne en manque d'amour, 小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜, 小林家的龙丫头：怕寂寞的龙, 電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍