О персоне
Фильмография
Елизавета Корень
Киноафиша
Персоны
Елизавета Корень
Елизавета Корень
Дата рождения
8 июля 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
0.0
Сестры по любви
(2025)
Фильмография Елизавета Корень
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Сестры по любви
мелодрама
2025, Россия
