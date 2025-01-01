Владимир Андриянов

Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой

Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным

Успех, которого не ожидали: свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР

50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)