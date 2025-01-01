Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимир Андриянов
Владимир Андриянов
Киноафиша Персоны Владимир Андриянов

Владимир Андриянов

Дата рождения
15 августа 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, CCCР

Популярные фильмы

Коля, домой! 5.5
Коля, домой! (2024)
Сладкая месть 0.0
Сладкая месть (2022)
Перезвоню позже 0.0
Перезвоню позже (2023)

Фильмография Владимир Андриянов

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 1 Сериалы 7 Актер 8
Сестры по любви
Сестры по любви
мелодрама 2025, Россия
Невеста поневоле
Невеста поневоле
мелодрама 2024, Россия
Огонь в моей душе
Огонь в моей душе
мелодрама 2024, Россия
Город тайн
Город тайн
драма, детектив 2024, Россия
Коля, домой! 5.5
Коля, домой! null
комедия 2024, Россия
Перезвоню позже
Перезвоню позже
мелодрама 2023, Россия
Сладкая месть
Сладкая месть
детектив 2022, Россия
Люблю отца и сына
Люблю отца и сына
драма, мелодрама 2020, Россия
Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой
Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным
Успех, которого не ожидали: свежий аниме-хит побил рекорд «Унесенных призраками» спустя 24 года
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)
«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше