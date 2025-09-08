Жизнь сестер Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, сестры вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания. Старшая Светлана – ответственная и целеустремленная, но замкнутая в себе, привыкшая все решать самостоятельно. Младшая Диана – эмоциональная и импульсивная, но ранимая, чувствующая себя брошенной и непонятой. В их жизни появляются два мужчины, которые сыграют ключевые роли в их жизни: врач-кардиолог Алексей Вершинин, лечивший их мать, и бизнесмен Олег Демидов. Алексей становится для Светланы опорой и голосом разума, помогая ей разобраться в семейных тайнах, а Олег, обаятельный и загадочный, втягивает обеих сестер в сложную игру, не подозревая, что сам является частью их семьи.