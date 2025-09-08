Меню
Постер сериала Сестры по любви
1 постер
Киноафиша Сериалы Сестры по любви

Сестры по любви (2025 - 2025)

Sestry po lyubvi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь сестер Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, сестры вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания. Старшая Светлана – ответственная и целеустремленная, но замкнутая в себе, привыкшая все решать самостоятельно. Младшая Диана – эмоциональная и импульсивная, но ранимая, чувствующая себя брошенной и непонятой.   В их жизни появляются два мужчины, которые сыграют ключевые роли в их жизни: врач-кардиолог Алексей Вершинин, лечивший их мать, и бизнесмен Олег Демидов. Алексей становится для Светланы опорой и голосом разума, помогая ей разобраться в семейных тайнах, а Олег, обаятельный и загадочный, втягивает обеих сестер в сложную игру, не подозревая, что сам является частью их семьи.

В ролях
Анна Леванова
Георгий Тополага
Владимир Андриянов
Андрей Жилин
Елизавета Корень
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сезоны
Сестры по любви - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Павел Чехов 8 сентября 2025, 23:02
Изумительный фильм,отличная работа всех актёров,достоверно играла Елизавета Корень,замечательный фильм!!!
Отзывы Написать
Кадры из сериал
