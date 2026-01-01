Miki Nagasawa

Menu
Date of Birth
11 July 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Action heroine, Science-fiction heroine, Dramatic actress

Cowboy Bebop 8.6
Cowboy Bebop (1998)
Evangelion shin gekijôban: Ha 7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha (2009)
Evangerion shin gekijôban: Jo 7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo (2007)

Cowboy Bebop 8.6
Cowboy Bebop
Action, Adventure, Anime, Sci-Fi 1998, Japan
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth 7.2
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
Action, Animation, Drama 1997, Japan
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi 1995, Japan
