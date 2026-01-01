Miki Nagasawa

Menu
Date of Birth
11 July 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Action heroine, Science-fiction heroine, Dramatic actress
Popular Films
8.6
Cowboy Bebop
(1998)
7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
(2009)
7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
(2007)
Filmography
Films
TV Shows
Actress
7.5
Evangelion shin gekijôban: Ha
Evangelion shin gekijôban: Ha
Sci-Fi, Drama, Action, Animation, Anime
2009, Japan
7.4
Evangerion shin gekijôban: Jo
Evangerion shin gekijôban: Jo
Action, Animation, Sci-Fi, Anime
2007, Japan
8.6
Cowboy Bebop
Action, Adventure, Anime, Sci-Fi
1998, Japan
7.2
Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
Action, Animation, Drama
1997, Japan
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi
1995, Japan
