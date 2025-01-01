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Постер фильма УГРО. Простые парни
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Киноафиша Фильмы УГРО. Простые парни

УГРО. Простые парни

UGRO. Prostye parni 18+
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О фильме

Захватывающие события фильма разворачиваются в провинциальном городе Тригорске. В отличае от других знаменитых «ментов», которых зрители привыкли видеть на фоне больших городов, герои нашего фильма – жители русской провинции. Зритель попадает в плен чудесного обаяния русской глубинки: небольшие дома, уютные сады, живописные улицы. Однако о спокойной жизни служители правопорядка могут только мечтать. Привыкшие ходить «под пулями» сотрудники УГРО, во главе с майором Колодниковым, зачастую сами оказываются вовлечены в водоворот криминальных событий: им угрожают, пытаются шантажировать... Их профессия опасна для жизни. Но всегда смертельный риск оправдывается трезвым расчетом профессионалов. Бандитам города Тригорска приходится нелегко.

Страна Россия
Продолжительность 9 часов 23 минуты
Год выпуска 2007
Другие названия
UGRO. Prostye parni, УГРО. Простые парни.
Режиссер
Рано Кубаева
В ролях
Роман Индык
Роман Индык
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Михаил Солодко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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