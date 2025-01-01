Захватывающие события фильма разворачиваются в провинциальном городе Тригорске. В отличае от других знаменитых «ментов», которых зрители привыкли видеть на фоне больших городов, герои нашего фильма – жители русской провинции. Зритель попадает в плен чудесного обаяния русской глубинки: небольшие дома, уютные сады, живописные улицы. Однако о спокойной жизни служители правопорядка могут только мечтать. Привыкшие ходить «под пулями» сотрудники УГРО, во главе с майором Колодниковым, зачастую сами оказываются вовлечены в водоворот криминальных событий: им угрожают, пытаются шантажировать... Их профессия опасна для жизни. Но всегда смертельный риск оправдывается трезвым расчетом профессионалов. Бандитам города Тригорска приходится нелегко.