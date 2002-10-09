Меню
Minyeong Choi
Minyeong Choi
Minyeong Choi
Дата рождения
9 октября 2002
Возраст
22 года
Знак зодиака
Весы
Популярные фильмы
7.2
Дворец мечты
(2022)
0.0
Двадцать пять, двадцать один
(2022)
0.0
Целую, Китти
(2023)
Фильмография Minyeong Choi
Целую, Китти
драма, комедия, мелодрама
2023, США
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Южная Корея
7.3
Дворец мечты
Dream Palace
драма
2022, Южная Корея
Признание
драма, детектив
2019, Южная Корея
Новости о Minyeong Choi
