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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Фильмография
Николай Алипа
Nikolay Alipa
Киноафиша
Персоны
Николай Алипа
Николай Алипа
Nikolay Alipa
Дата рождения
17 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Горловка, Донецкая область, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Юг
(2024)
7.1
Вера
(2024)
6.8
Жуки
(2019)
Фильмография Николай Алипа
Гуляй, шальная!
комедия
2026, Россия
СМЕРШ 4
детектив, военный, боевик
2026, Россия
Приют счастья
детектив, мелодрама
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Паромщик
Paromshchik
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
7.4
Юг
приключения
2024, Россия
6.6
Расплата
драма
2024, Россия
5.3
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
комедия
2024, Россия
7.1
Вера
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2024, Россия
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