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Ю Джи-ён
Ю Джи-ён Ji-young Yoo
Киноафиша Персоны Ю Джи-ён

Ю Джи-ён

Ji-young Yoo

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Кейпоп-охотницы на демонов 8.1
Кейпоп-охотницы на демонов (2025)
Дикие истории 7.3
Дикие истории (2024)
Экспатриаты 6.2
Экспатриаты (2024)

Фильмография Ю Джи-ён

Суперзвезда Кей-попа: Фильм K-Pop Superstar: The Movie
комедия, музыка 2027, США
Дожить до рассвета 6.2
Дожить до рассвета Until Dawn
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кейпоп-охотницы на демонов 8.1
Кейпоп-охотницы на демонов KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация 2025, США
Смотреть трейлер
Экспатриаты 6.2
Экспатриаты
драма, мини-сериал 2024, США
Дикие истории 7.3
Дикие истории Freaky Tales
драма 2024, США
Смотреть трейлер
Небо повсюду 5.9
Небо повсюду The Sky Is Everywhere
драма 2022, США
Смотреть трейлер
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Новости о Ю Джи-ён
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Безумное любовное признание поп-культуре 80-х: вышел трейлер фильма-антологии «Дикие истории»
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