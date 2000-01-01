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Ю Джи-ён
Ji-young Yoo
Киноафиша
Персоны
Ю Джи-ён
Ю Джи-ён
Ji-young Yoo
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.1
Кейпоп-охотницы на демонов
(2025)
7.3
Дикие истории
(2024)
6.2
Экспатриаты
(2024)
Фильмография Ю Джи-ён
Суперзвезда Кей-попа: Фильм
K-Pop Superstar: The Movie
комедия, музыка
2027, США
6.2
Дожить до рассвета
Until Dawn
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Кейпоп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
6.2
Экспатриаты
драма, мини-сериал
2024, США
7.3
Дикие истории
Freaky Tales
драма
2024, США
Смотреть трейлер
5.9
Небо повсюду
The Sky Is Everywhere
драма
2022, США
Смотреть трейлер
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Новости о Ю Джи-ён
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