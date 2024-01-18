Чумовые истории,

Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
24 апреля 2025
Премьера в мире
18 января 2024
Дата выхода
|18 апреля 2025
|Великобритания
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|15
|26 июня 2025
|Германия
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|18 апреля 2025
|Ирландия
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|15A
|26 июня 2025
|Испания
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|18
|4 апреля 2025
|Канада
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|4 апреля 2025
|США
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|R
Сборы в мире
$2 760
Производство
Entertainment One, Macro, Gowanus Projections
Другие названия
Freaky Tales, Histoires étranges, Keerulised lood, Tuhaf Hikâyeler, Дикие истории, Дикі історії