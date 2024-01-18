Чумовые истории,

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Постер фильма Дикие истории
7.3
Дикие истории - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дикие истории
7.3

Дикие истории

, 2024
Freaky Tales
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дикие истории
7.3
Дикие истории - Трейлер
Дикие истории  Трейлер

В ролях

Педро Паскаль
Педро Паскаль
Clint
Доминик Торн
Доминик Торн
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
The Guy
Кейр Гилкрист
Кейр Гилкрист
Ангус Клауд
Ангус Клауд
Джей Эллис
Джей Эллис
Sleepy Floyd
Too Short
The Guy's Partner
Too Short
The Guy's Partner
Ю Джи-ён
Ю Джи-ён
Tina
Джек Чемпион
Джек Чемпион
Lucid
Marteen
Kohlrabi
Zack Roberts
Nazi Bonehead
Режиссер Анна Боден, Райан Флек
Сценарист Анна Боден, Райан Флек
Композитор Рафаэл Садик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 апреля 2025
Премьера в мире 18 января 2024
Дата выхода
18 апреля 2025 Великобритания 15
26 июня 2025 Германия
18 апреля 2025 Ирландия 15A
26 июня 2025 Испания 18
4 апреля 2025 Канада
4 апреля 2025 США R
Сборы в мире $2 760
Производство Entertainment One, Macro, Gowanus Projections
Другие названия
Freaky Tales, Histoires étranges, Keerulised lood, Tuhaf Hikâyeler, Дикие истории, Дикі історії

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 25 марта 2025

Трейлеры фильма

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Дикие истории - Трейлер
Дикие истории Трейлер
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