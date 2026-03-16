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Кей-поп-охотницы на демонов 2
Кей-поп-охотницы на демонов 2
, 2029
Untitled KPop Demon Hunters Sequel
США / анимация
О мультфильме
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Сценарист
Крис Аппельханс
,
Мэгги Кан
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2029
Производство
Netflix, Sony Pictures Animation
Другие названия
KPop Demon Hunters 2, Las guerreras k-pop 2, K-Pop: Demonjägarna 2, Thợ Săn Quỷ K-Pop 2
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Место в рейтинге
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Обновлено 16 марта 2026
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Новости о мультфильме
16 марта 2026 11:35
Disney опозорен: «Кейпоп-охотницы» только что вошли в историю премии «Оскар» — за 100 лет премии такое не удавалось никому
«Мышиная» студия продолжает стагнировать, пока аниме на коне.
15 марта 2026 14:00
Netflix долго тянул, но все же сбросил «бомбу» на фанатов: что известно о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов»
Впрочем, зрители и не сомневались, что продолжение будет.
13 марта 2026 17:07
«Кей-поп-охотницы» уже точно получат продолжение — но в сиквеле Руми уйдет на второй план: вот все, что известно
Есть и приблизительная дата премьеры.
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