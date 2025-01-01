Меню
О персоне
Фильмография
Лю Минь
Min Liu
Киноафиша
Персоны
Лю Минь
Лю Минь
Min Liu
Дата рождения
30 августа 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ухань, Китай
Популярные фильмы
0.0
Светлый пепел луны
(2023)
0.0
Унесенные дождем
(2023)
Фильмография Лю Минь
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама
2023, Китай
Унесенные дождем
комедия, мелодрама
2023, Китай
