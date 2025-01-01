Меню
Бай Лу
Бай Лу Lu Bai
Киноафиша Персоны Бай Лу

Бай Лу

Lu Bai

Дата рождения
23 сентября 1994
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Чанчжоу, Китай
Рост
165 см

Популярные фильмы

Арсенал военной академии 0.0
Арсенал военной академии (2019)
Мир задолжал мне первую любовь 0.0
Мир задолжал мне первую любовь (2019)
Светлый пепел луны 0.0
Светлый пепел луны (2023)

Фильмография Бай Лу

Жанр
Год
Все 7 Сериалы 7 Актриса 7
Светлый пепел луны
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама 2023, Китай
История дворца Куньнин
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический 2023, Китай
Только ради любви
Только ради любви
мелодрама 2023, Китай
Один-единственный
Один-единственный
драма, мелодрама, исторический 2021, Китай
Навсегда
Навсегда
драма, мелодрама 2021, Китай
Арсенал военной академии
Арсенал военной академии
драма, боевик, военный 2019, Китай
Мир задолжал мне первую любовь
Мир задолжал мне первую любовь
драма, комедия, мелодрама 2019, Китай
