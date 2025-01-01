Меню
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Бай Лу
Lu Bai
Бай Лу
Бай Лу
Lu Bai
Дата рождения
23 сентября 1994
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Чанчжоу, Китай
Рост
165 см
Популярные фильмы
0.0
Арсенал военной академии
(2019)
0.0
Мир задолжал мне первую любовь
(2019)
0.0
Светлый пепел луны
(2023)
Фильмография Бай Лу
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
2019
Все
7
Сериалы
7
Актриса
7
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама
2023, Китай
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический
2023, Китай
Только ради любви
мелодрама
2023, Китай
Один-единственный
драма, мелодрама, исторический
2021, Китай
Навсегда
драма, мелодрама
2021, Китай
Арсенал военной академии
драма, боевик, военный
2019, Китай
Мир задолжал мне первую любовь
драма, комедия, мелодрама
2019, Китай
