Фильмография
Лу Юньси
Luo Yunxi
Лу Юньси
Лу Юньси
Luo Yunxi
Дата рождения
28 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Чэнду, Китай
Популярные фильмы
0.0
Из-за тебя бьется мое сердце
(2021)
0.0
Светлый пепел луны
(2023)
0.0
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
(2018)
Фильмография Лу Юньси
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
2018
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама
2023, Китай
Из-за тебя бьется мое сердце
драма, мелодрама
2021, Китай
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама
2018, Китай
