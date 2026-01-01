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Фильмография
Чэнь Дулин
Chen Duling
Киноафиша
Персоны
Чэнь Дулин
Чэнь Дулин
Chen Duling
Дата рождения
18 октября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сямэнь, Китай
Рост
168 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Светлый пепел луны
(2023)
7.6
Путешествие к любви
(2023)
7.5
Легенда о героях
(2024)
Фильмография Чэнь Дулин
7.5
Легенда о героях
драма, боевик, приключения, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Путешествие к любви
боевик, приключения, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Волшебный магазин
Jie you za huo dian
драма, семейный, фэнтези
2017, Китай / Гонконг / Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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