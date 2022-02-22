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Постер сериала Императорская кухня
Постер сериала Императорская кухня
Постер сериала Императорская кухня
Постер сериала Императорская кухня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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4 постера
Киноафиша Сериалы Императорская кухня

Императорская кухня (2022 - 2022)

Shang Shi 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Китай династии Мин. Император Юнлэ создает специальное бюро питания, куда набирают только женщин, умеющих готовить. Яо Цзыцзинь проходит жесткий отбор и поступает на должность. При дворе она знакомится с бывшей нищенкой Инь Цзы Пин и гениальным поваром Су Юэ Хуа. Яо Цзыцзинь ждет долгий путь по карьерной лестнице, множество уникальных рецептов и невероятных блюд. Однако в ее прошлом скрывается опасная тайна, которая может лишить ее всего. Особенно после того, как ей удается привлечь внимание самого внука императора.

В ролях
В ролях
Кевин Сюй
У Цзиньянь
Хэ Жуйсянь
Ван Чужань
Чжу Чжилин
Fengtian He
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Императорская кухня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 40 эпизодов
 
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