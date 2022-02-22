Китай династии Мин. Император Юнлэ создает специальное бюро питания, куда набирают только женщин, умеющих готовить. Яо Цзыцзинь проходит жесткий отбор и поступает на должность. При дворе она знакомится с бывшей нищенкой Инь Цзы Пин и гениальным поваром Су Юэ Хуа. Яо Цзыцзинь ждет долгий путь по карьерной лестнице, множество уникальных рецептов и невероятных блюд. Однако в ее прошлом скрывается опасная тайна, которая может лишить ее всего. Особенно после того, как ей удается привлечь внимание самого внука императора.