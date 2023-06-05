Древнее царство Цзин. Сёстры Мо Си и Бай Фэнъяо, чья семья пришла в упадок, вынуждены покинуть родные места и поступить в женскую школу. Они сталкиваются с жесткой конкуренцией, интригами и борьбой за выживание среди дочерей знатных семей. Умная и решительная Мо Си вступает в союз с харизматичным военным лидером Чэнь Вэнь Дэ, чтобы защитить сестру и восстановить честь семьи. Бай Фэнъяо — своенравная и амбициозная, она готова пойти на всё ради своих целей. Со временем сёстры втягиваются в опасные политические интриги при дворе, где каждый шаг может стать роковым.