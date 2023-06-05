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Постер сериала Унесенные дождем
Постер сериала Унесенные дождем
Постер сериала Унесенные дождем
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Унесенные дождем

Унесенные дождем (2023 - 2023)

Gone with the Rain 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 27 часов 45 минут

О чем сериал

Древнее царство Цзин. Сёстры Мо Си и Бай Фэнъяо, чья семья пришла в упадок, вынуждены покинуть родные места и поступить в женскую школу. Они сталкиваются с жесткой конкуренцией, интригами и борьбой за выживание среди дочерей знатных семей. Умная и решительная Мо Си вступает в союз с харизматичным военным лидером Чэнь Вэнь Дэ, чтобы защитить сестру и восстановить честь семьи. Бай Фэнъяо — своенравная и амбициозная, она готова пойти на всё ради своих целей. Со временем сёстры втягиваются в опасные политические интриги при дворе, где каждый шаг может стать роковым.

В ролях
В ролях
Ван Юйвэнь
Чжан Нань
Лю Минь
Ян Чаоюэ
Kara Ying Hung Wai
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Унесенные дождем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 37 эпизодов
 
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