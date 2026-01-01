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О персоне
Фильмография
Юй Бо
Bo Yu
Киноафиша
Персоны
Юй Бо
Юй Бо
Bo Yu
Дата рождения
22 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Китай, Китай
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Светлый пепел луны
(2023)
7.8
Чудесная страна любви
(2023)
7.4
Люблю тебя бесконечно
(2023)
Фильмография Юй Бо
Любовь в облаках
мелодрама, драма
2025, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Люблю тебя бесконечно
фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.8
Чудесная страна любви
драма, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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