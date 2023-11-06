Императорский двор охвачен смутой, и в стране начинается бунт. Власть захватывает наместник Сунь Дзинь, узурпировавший трон и убивший почти всю семью правителя. Ли Ни — потомок императорской семьи, скрывающий свою личность. Парень узнаёт о том, что его отец жив и Сунь Дзинь держит его в заложниках. Чтобы спасти отца, он должен подавить восстание и вернуть трон своей семье. Но у Ли Ни появляется неожиданный соперник: в войну вступает бесстрашная и целеустремлённая Цуй Линь, женщина-генерал, которая преследует свои цели. Ли Ни и Цуй Линь оказываются по разные стороны баррикад, но скоро судьба преподносит им сюрприз: враги влюбляются друг в друга.