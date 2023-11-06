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Постер сериала Чудесная страна любви
Постер сериала Чудесная страна любви
Постер сериала Чудесная страна любви
Постер сериала Чудесная страна любви
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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4 постера
Киноафиша Сериалы Чудесная страна любви

Чудесная страна любви (2023 - 2023)

Le You Yuan 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Императорский двор охвачен смутой, и в стране начинается бунт. Власть захватывает наместник Сунь Дзинь, узурпировавший трон и убивший почти всю семью правителя. Ли Ни — потомок императорской семьи, скрывающий свою личность. Парень узнаёт о том, что его отец жив и Сунь Дзинь держит его в заложниках. Чтобы спасти отца, он должен подавить восстание и вернуть трон своей семье. Но у Ли Ни появляется неожиданный соперник: в войну вступает бесстрашная и целеустремлённая Цуй Линь, женщина-генерал, которая преследует свои цели. Ли Ни и Цуй Линь оказываются по разные стороны баррикад, но скоро судьба преподносит им сюрприз: враги влюбляются друг в друга.

Чудесная страна любви - трейлер первого сезона
Чудесная страна любви  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Сезоны
Чудесная страна любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 40 эпизодов
 
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