Мика Солусод
Micah Solusod
Киноафиша
Персоны
Мика Солусод
Мика Солусод
Micah Solusod
Дата рождения
21 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гавайи, США
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Герой боевиков, Драматический актёр
Фильмография Мика Солусод
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2017
2016
2015
2012
2008
Все
8
Сериалы
8
Актер
8
8.1
Черный клевер
боевик, аниме , фэнтези
2017, Япония
7
Кафе из другого мира
комедия, аниме , фэнтези
2017, Япония
7.7
Повторная жизнь
драма, аниме
2016, Япония
6.9
Фронт кровавой блокады
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
7.5
Последний серафим
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
7.2
Ермунганд
драма, боевик, аниме , криминал
2012, Япония
6.7
Индекс волшебства
аниме , фэнтези
2008, Япония
6.7
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2008, Япония
