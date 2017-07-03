Ресторан под названием "Ёшоку но Нэкоя" (Ресторан западной кухни "Кот"), расположен на первом цокольном этаже здания в уголке торгового района неподалеку от офисного квартала. Обычно он обслуживает офисных работников, но у "Нэкоя" есть секрет. Каждую субботу, когда ресторан закрыт на выходной, он заполняется "особенными клиентами". Для офисных работников это привычное место с привычными блюдами, но для субботних гостей — "людей из другого мира" — это настоящая кулинария, которой они никогда раньше не видели и не слышали.