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Постер сериала Кафе из другого мира
Постер сериала Кафе из другого мира
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кафе из другого мира

Кафе из другого мира (2017 - 2021)

Isekai Shokudou 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Ресторан под названием "Ёшоку но Нэкоя" (Ресторан западной кухни "Кот"), расположен на первом цокольном этаже здания в уголке торгового района неподалеку от офисного квартала. Обычно он обслуживает офисных работников, но у "Нэкоя" есть секрет. Каждую субботу, когда ресторан закрыт на выходной, он заполняется "особенными клиентами". Для офисных работников это привычное место с привычными блюдами, но для субботних гостей — "людей из другого мира" — это настоящая кулинария, которой они никогда раньше не видели и не слышали.

Кафе из другого мира - трейлер второго сезона
Кафе из другого мира  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Фумихико Татики
Фумихико Татики
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Tetsu Inada
Tomokazu Sugita
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Аи Какума
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Кафе из другого мира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Кафе из другого мира - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
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