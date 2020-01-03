Старшеклассник Канамэ получает приглашение от одноклассника попробовать «Игру Дарвина». Но едва он открывает приложение, из экрана телефона выскакивает зеленая змея и кусает его за шею. Придя в себя в медкабинете и не обнаружив следов укуса, Канамэ решает, что это была лишь галлюцинация. Он снова запускает приложение, которое теперь выглядит как обычная игра, и начинает свой первый матч. Внезапно его противник материализуется прямо перед ним и нападает с ножом. В этот момент Канамэ осознает, что «Игра Дарвина» — это вовсе не простое приложение, а смертельно опасная схватка за выживание.