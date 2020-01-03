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Постер сериала Игра Дарвина
Постер сериала Игра Дарвина
Постер сериала Игра Дарвина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Игра Дарвина

Игра Дарвина (2020 - 2020)

Darwin's Game 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 35 минут

О чем сериал

Старшеклассник Канамэ получает приглашение от одноклассника попробовать «Игру Дарвина». Но едва он открывает приложение, из экрана телефона выскакивает зеленая змея и кусает его за шею. Придя в себя в медкабинете и не обнаружив следов укуса, Канамэ решает, что это была лишь галлюцинация. Он снова запускает приложение, которое теперь выглядит как обычная игра, и начинает свой первый матч. Внезапно его противник материализуется прямо перед ним и нападает с ножом. В этот момент Канамэ осознает, что «Игра Дарвина» — это вовсе не простое приложение, а смертельно опасная схватка за выживание.

В ролях
В ролях
Рэина Уэда
Таку Ясиро
Юмири Ханамори
Юсукэ Кобаяси
Нитика Омори
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
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Сезоны
Игра Дарвина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 11 эпизодов
 
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