События происходят в параллельном мире, где наука тесно переплетена с магией, и сверхъестественные способности давно стали обыденностью. Обладатели этих способностей делятся на две группы: эсперов, которые через направленную мутацию приобрели один, но мощный дар, и магов, чьи способности могут быть слабее, но гораздо разнообразнее. Молодых эсперов со всей Японии собирают в одном месте — в учебном центре, известном как Город Академия. Именно там учится Тома Камидзё. Его дар необычен: правая рука парня способна обнулить любое паранормальное, магическое или божественное воздействие. Из-за этого Тома убежден, что даже редкие крупицы удачи просто обходят его стороной, и его жизнь — сплошная череда неудач. То он наступит на телефон, то свяжется не с теми людьми, а то и вовсе обнаружит на перилах своего балкона голодную юную девушку в костюме монашки.