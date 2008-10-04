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Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Постер сериала Индекс волшебства
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Индекс волшебства

Индекс волшебства (2008 - …)

A Certain Magical Index 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 30 часов 50 минут

О чем сериал

События происходят в параллельном мире, где наука тесно переплетена с магией, и сверхъестественные способности давно стали обыденностью. Обладатели этих способностей делятся на две группы: эсперов, которые через направленную мутацию приобрели один, но мощный дар, и магов, чьи способности могут быть слабее, но гораздо разнообразнее. Молодых эсперов со всей Японии собирают в одном месте — в учебном центре, известном как Город Академия. Именно там учится Тома Камидзё. Его дар необычен: правая рука парня способна обнулить любое паранормальное, магическое или божественное воздействие. Из-за этого Тома убежден, что даже редкие крупицы удачи просто обходят его стороной, и его жизнь — сплошная череда неудач. То он наступит на телефон, то свяжется не с теми людьми, а то и вовсе обнаружит на перилах своего балкона голодную юную девушку в костюме монашки.

В ролях
В ролях
Рина Хидака
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Yoshihisa Kawahara
Yuka Iguchi
Atsushi Abe
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.7 IMDb
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Сезоны
Индекс волшебства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 24 эпизода
 
Индекс волшебства - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 24 эпизода
 
Индекс волшебства - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 26 эпизодов
 
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