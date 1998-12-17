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Фильмография
Ману Риос
Manu Ríos
Киноафиша
Персоны
Ману Риос
Ману Риос
Manu Ríos
Дата рождения
17 декабря 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кальсада-де-Калатрава, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
Элита
(2018)
6.6
Чуть дыша
(2024)
6.4
Странный образ жизни
(2023)
Фильмография Ману Риос
Вечный странник
Day Drinker
триллер, фэнтези
2027, США
6.6
Чуть дыша
драма
2024, Испания
5.4
Немая тишина
драма, криминал, детектив, триллер, мини-сериал
2023, Испания
6.4
Странный образ жизни
Extraña forma de vida
драма, короткометражный, вестерн
2023, Франция / Испания
7.1
Элита
драма, криминал, детектив
2018, США
Восторг
Rapture
ужасы
, США / Венгрия
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