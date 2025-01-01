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Дирен Полатогуллари
Дирен Полатогуллари Diren Polatogullari
Киноафиша Персоны Дирен Полатогуллари

Дирен Полатогуллари

Diren Polatogullari

Дата рождения
12 февраля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тунджели, Турция

Популярные фильмы

Зимородок 8.1
Зимородок (2022)
Мэр 5.3
Мэр (2024)
Танец с шакалами 7 4.6
Танец с шакалами 7 (2024)

Фильмография Дирен Полатогуллари

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Актер 5
Ask sadece bir an 4.4
Ask sadece bir an Ask Sadece Bir An
мелодрама 2025, Турция
Мэр 5.3
Мэр Baskan
комедия 2024, Турция
Смотреть трейлер
Танец с шакалами 7 4.6
Танец с шакалами 7 Çakallarla Dans 7
комедия 2024, Турция
Зимородок 8.1
Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
Три куруша
Три куруша
драма, боевик, криминал 2021, Турция
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