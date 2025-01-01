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Дирен Полатогуллари
Diren Polatogullari
Киноафиша
Персоны
Дирен Полатогуллари
Дирен Полатогуллари
Diren Polatogullari
Дата рождения
12 февраля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тунджели, Турция
Популярные фильмы
8.1
Зимородок
(2022)
5.3
Мэр
(2024)
4.6
Танец с шакалами 7
(2024)
Фильмография Дирен Полатогуллари
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
2021
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
4.4
Ask sadece bir an
Ask Sadece Bir An
мелодрама
2025, Турция
5.3
Мэр
Baskan
комедия
2024, Турция
Смотреть трейлер
4.6
Танец с шакалами 7
Çakallarla Dans 7
комедия
2024, Турция
8.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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Три куруша
драма, боевик, криминал
2021, Турция
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