Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дилемма
Постер сериала Дилемма
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Дилемма

Дилемма (2024 - …)

Düğüm 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

 

Главная героиня — известная журналистка и телеведущая, которая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Ее ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан ее сын? Что возьмет верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

Дилемма - трейлер первого сезона
Дилемма  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эдже Диздар
Эдже Диздар
Джанер Джиндорук
Джанер Джиндорук
Ибрагим Селим
Фырат Топкорур
Серкан Алтунорак
Мэрвэ Нур Бенги
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Дилемма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше