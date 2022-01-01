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Дживан Джанова
Дживан Джанова
Civan Canova
О персоне
Фильмография
Дживан Джанова
Civan Canova
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Дата рождения
28 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Анкара, Турция
Рост
183 см
Биография Дживана Джановы
Родился 28 июня 1955 года. Анкара, Турция.
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Фильмография Дживана Джановы
Камера 72
драма
2011, Турция
5.0
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