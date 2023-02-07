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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»

В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»

7 февраля 2023 15:50
В российский прокат выйдет фильм с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец»

Премьера комедийного боевика о каскадере и его верном скакуне состоится в конце апреля.

27 апреля в российский прокат выйдет китайский комедийный боевик «Кунг-фу жеребец». Главные роли в картине исполнили Джеки Чан («Доспехи Бога»), Лю Хаоцюнь («Только ради встречи с тобой»), Го Цилинь («Радость жизни»), Джеки У («Блуждающая Земля») и Юй Жунгуан («Легенда о трех царствах»).

Главный герой — мастер боевых искусств и каскадер Лао Ло (Чан). Вместе со своим верным конем Красным зайцем, названным в честь скакуна легендарного китайского полководца Люй Бу, он снимается в кино и выполняет сложнейшие трюки на камеру. Однажды дочь Ло сообщает своему отцу, что собирается замуж. Эта новость не очень-то радует героя, который все еще хочет видеть в девушке свою маленькую девочку.

Режиссером и сценаристом картины выступил китайский постановщик Ларри Ян, наиболее известный по фильмам «Мой другой дом», «Плач гор» и «Прости, я люблю тебя». Недавно появился трейлер фильма на китайском языке. Хотя большинство русскоязычных зрителей вряд ли сможет понять речь героев, ролик дает исчерпывающее представление о высоком мастерстве, с которым творческая команда создавала шутки и гэги для картины. В ролике также можно увидеть несколько красочных боевых сцен, в том числе с участием лошади.

Фото: China Film Co., Ltd.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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